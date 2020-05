Adelante, Pedro, con juicio, si puedes

“Avanti, Pedro, con giudizio, se puoi” è l’espressione diventata proverbiale che Alessandro Manzoni mette in bocca al Gran Cancelliere di Milano Antonio Ferrer che si rivolge al cocchiere mentre la carrozza passa circondata dal popolo in tumulto per la carestia che è sopraggiunta alla peste.

Viviamo in qualche modo anche noi, il Italia e nel mondo, con la pandemia del Covid-19 il cambiamento epocale da cui tutto cambierà e cerchiamo con azioni appropriate di indirizzare al meglio e limitare i danni.

In Italia sono già oltre 30 mila morti, mentre l’isolamento sociale e la fermata di tanta parte di attività industriali e commerciali hanno portato al collasso economico.

Il governo ha messo a punto la poderosa operazione di rilancio con interventi mirati per altri 55 miliardi. Si tratta di proteggere la salute, ma anche di riprendere il lavoro e la vita sociale. Non è facile e non tutti saranno contenti.

Adesso il cocchiere, Pedro, non è solo il Governo, ma siamo tutti noi. Per questo risentiamo l’ammonizione di Ferrer: “Avanti, con giudizio”.

(*) direttore “La Vita casalese” (Casale Monferrato)