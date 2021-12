Giustizia per Andy Rocchelli, il Governo deve intervenire

La sentenza della Cassazione che ha definitivamente assolto Vitaly Markiv, imputato per l’omicidio del fotoreporter pavese Andy Rocchelli, deve essere accettata come tutti i pronunciamenti della magistratura. Ma adesso è indispensabile promuovere ogni sforzo, investigativo e diplomatico, per riuscire ad individuare gli esecutori dell’assassinio di Andy

La sentenza della Cassazione che ha definitivamente assolto Vitaly Markiv, imputato per l’omicidio del fotoreporter pavese Andy Rocchelli, deve essere accettata come tutti i pronunciamenti della magistratura. Ma adesso è indispensabile promuovere ogni sforzo, investigativo e diplomatico, per riuscire ad individuare gli esecutori dell’assassinio di Andy, ucciso il 24 maggio 2014 nel Donbass mentre effettuava un reportage sulle sofferenze della popolazione civile. Condividiamo totalmente l’appello lanciato dai genitori del fotografo di Pavia, che hanno chiesto al Governo italiano di “reclamare effettiva collaborazione da parte delle autorità ucraine”. La verità sulla morte di Andy deve emergere, così come quella sulla tragica fine di Giulio Regeni: non lasciamo che a chiederlo siano solo i familiari di questi ragazzi. (*) direttore “Il Ticino” (Pavia)