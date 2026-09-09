Inizio anno scolastico: mons. Giudice (Nocera-Sarno), “scuola sia luogo dove ci educhiamo a bandire la violenza”

È intitolato “Scuola: una palestra per la vita” il messaggio che mons. Giuseppe Giudice rivolge alla comunità scolastica in occasione dell’inizio del nuovo anno 2026-2027. Il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, delegato della Conferenza episcopale campana per l’Educazione cattolica, la Scuola, l’Università, la Cultura e l’Irc e membro della commissione episcopale per l’Educazione cattolica, la Scuola e l’Università della Cei, apre il testo con la poesia “Compito in classe” di Jacques Prévert invitando a tenere insieme responsabilità e capacità di sognare.

“Che la scuola, uscendo dalla burocratizzazione e dalle sabbie mobili, ridiventi per tutti, docenti e discenti, una vera palestra di autentica socialità, borgo culturale, laboratorio di scienza e coscienza, giusto spazio di addestramento e non di parcheggio, campo-base da cui partire, ben attrezzati, per il grande pellegrinaggio della vita, che promuoverà o boccerà a suo tempo, con esami non sempre facili”, l’auspicio del presule, che aggiunge: “E, soprattutto, sia luogo dove, con gesti e parole, ci educhiamo a bandire la violenza, cattiva maestra dei nostri giorni malati”.

Il presule auspica: “Ascoltare, imparare, ripetere, approfondire, rispettare, aprire gli orizzonti, affinare il pensiero, coltivare l’intelligenza artigianale, crescere come cittadini, vivere relazioni autentiche e sincere, aspettare ed aiutare chi resta indietro, evitare il podio prima della gara, esercitare la memoria per avere scorte nei tempi di carestia, ristabilire il patto educativo, siano i verbi che accompagnano il nascente anno scolastico, tappa importante del percorso esistenziale per diventare ‘pittori della propria vita’ (San Gregorio di Nissa)”.

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