R.D. Congo: nord e sud Kivu ancora occupate dall’M23. Padre Wabike: “Anche le università minacciate dai gruppi armati”

“I capoluoghi del nord e sud Kivu in Congo, con un clima favorevole all’agricoltura e un sottosuolo ricco di coltan e altri minerali strategici, sono ancora sotto occupazione dei ribelli dell’M23-Afc sostenuti dall’esercito ruandese. Da un anno Goma e Bukavu hanno un’amministrazione parallela al governo centrale di Kinshasa che prende ormai le decisioni sulla vita politica, giuridica, economica ed educativa degli abitanti”. La denuncia arriva da un missionario comboniano originario proprio di Goma, Emmanuel Wabike, che conosce bene e nei dettagli la condizione di vita delle città occupate e mai pacificate della Rdc. Ma la denuncia del missionario, rilanciata dal sito di Popoli e Missione, va oltre e si sofferma su quanto sta accadendo nelle università congolesi, dove il personale amministrativo dell’M23 vuole arrogare a sé la gestione e il governo centrale delegittima questa manovra. A rimetterci, dice il comboniano, sono proprio gli studenti che non potranno più studiare nelle università “sotto occupazione”. “Più di 25mila studenti non sanno chi organizza l’insegnamento universitario a Goma e Bukavu – dice padre Emmanuel in uno scritto giunto alla redazione –. Una situazione che mischia la politica e l’educazione, sapendo bene che l’educazione deve rimanere apolitica”. La proposta del comboniano è quella di chiedere al governo centrale di Kinshasa “di risparmiare gli studenti universitari dalle conseguenze del loro conflitto politico e dei loro interessi economici, tenendo le armi al di fuori del contesto dell’istruzione”. Qui il servizio.

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