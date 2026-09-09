Prevenzione suicidi: Aou Federico II, “promuovere salute neuropsichiatrica”. Gaslini, “costruire contesti non stigmatizzanti”

Circa 1 adolescente su 5 in Europa mette in atto comportamenti autolesivi. Lo ricordano oggi Sinpia, Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Irccs Istituto Giannina Gaslini di Genova e Università degli Studi di Napoli “Federico II, in occasione della Giornata mondiale di prevenzione al suicidio che ricorre domani. Autolesionismo e suicidalità sono fenomeni differenti ma correlati: secondo i dati disponibili, chi mette in atto comportamenti autolesivi presenta una probabilità quattro volte maggiore di tentare il suicidio nel corso della vita.

È durante l’adolescenza che si osserva il più rapido incremento dei comportamenti suicidari: possono aumentare impulsività, reattività emotiva e sensibilità agli eventi interpersonali. Tra i principali fattori di rischio, depressione, autolesionismo non suicidario, precedenti tentativi di suicidio, bullismo e cyberbullismo, consumo di sostanze, conflitti familiari, isolamento sociale e difficoltà nelle relazioni con i coetanei. Tra i fattori di protezione, supporto familiare, senso di appartenenza alla scuola, resilienza individuale, relazioni positive con i pari e disponibilità di adulti significativi. Un altro elemento centrale della prevenzione è la Mental Health Literacy, ovvero l’insieme delle conoscenze e delle competenze che permettono di riconoscere il disagio emotivo, comprenderne le manifestazioni e sapere come e dove chiedere aiuto. “È necessario promuovere una cultura della salute neuropsichiatrica e per la promozione del neurosviluppo – afferma Carmela Bravaccio, vicepresidente di Sinpia, professore ordinario e direttore della Neuropsichiatria infantile Aou Federico II di Napoli – che coinvolga non soltanto i giovani, ma genitori, insegnanti, pediatri, medici di medicina generale, educatori, allenatori e tutta la comunità: una rete di adulti che, nei diversi contesti di vita, possono intercettare precocemente una situazione di difficoltà e favorire l’accesso a un aiuto appropriato”.

La prevenzione del suicidio richiede un approccio multilivello: “La salute neuropsichiatrica dei bambini e degli adolescenti è un investimento sul futuro dell’intera comunità – conclude Lino Nobili, referente di Sinpia per la Liguria, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all’Università Genova e direttore della Neuropsichiatria infantile dell’Istituto pediatrico Gaslini di Genova –. Prevenire significa costruire contesti non stigmatizzanti, capaci di avvicinarsi ai ragazzi nei loro luoghi di vita, nei quali un giovane possa sentirsi parte di qualcosa, trovare qualcuno disposto ad ascoltarlo e sapere che chiedere aiuto è possibile. Famiglia, scuola, sanità e comunità hanno una responsabilità comune: fare in modo che nessun ragazzo debba affrontare da solo una sofferenza che può essere riconosciuta e curata”.

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