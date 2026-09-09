Politica: al via la Conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. Tra i relatori mons. Paglia

Da giovedì 10 fino a sabato 12 settembre l’isola di Ventotene ospita la seconda edizione della Conferenza europea per la libertà e la democrazia, ideata e promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Tre giornate di dibattiti, arte e musica che riuniranno dissidenti, attivisti, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e intellettuali provenienti da tutto il mondo. Tra gli ospiti attesi figurano Yulia Navalnaya e Sviatlana Tsikhanouskaya, rispettivamente leader dell’opposizione politica russa e bielorussa, a cui si aggiunge Oleksandra Matviichuk, direttrice del Centro per le libertà civili ucraino e Premio Nobel per la pace. Previsto anche un intervento della presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili, del leader del Fronte di resistenza nazionale dell’Afghanistan, Ahmad Massoud, e di numerose voci del mondo istituzionale, accademico, culturale e dell’informazione. Venerdì si terrà un dialogo sull’intelligenza artificiale a cui prenderà parte anche mons. Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la vita, che più volte ha richiamato la necessità di porre la tecnologia al servizio della persona e di costruire regole etiche, educative e giuridiche capaci di orientarne lo sviluppo. Ampio spazio sarà dedicato poi alla memoria e alla cultura europea, a cominciare dall’inaugurazione della mostra “Il Manifesto di Ventotene e l’europeismo nella lotta di liberazione” fino agli incontri sul testo elaborato durante il confino da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, al quale verrà intitolato anche un belvedere dell’isola proprio durante i giorni della conferenza.

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