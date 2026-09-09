Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali sulle Regioni del Centro. Allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche”

“La perturbazione di origine atlantica che sta interessando il nostro Paese si sposterà gradualmente verso est e determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle Regioni centrali, che saranno interessate da precipitazioni a prevalente carattere temporalesco con rovesci di pioggia e raffiche di vento di forte intensità”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal primo mattino di domani, giovedì 10 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale, su Marche, Umbria e Lazio”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 10 settembre, allerta arancione sull’intero territorio della Toscana e su ampi settori di Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Valutata, inoltre, allerta gialla sull’intero territorio di Trentino-Alto Adige, Umbria e Lazio e su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna.

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