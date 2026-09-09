Intelligenza artificiale e povertà educativa: Con i bambini-Openpolis, “in Europa Italia fanalino di coda”

(Foto AFP/SIR)

A livello europeo, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa tra gli adolescenti (16-19 anni) è ormai una realtà consolidata: la media Ue vede infatti il 66,4% dei ragazzi fare uso di applicativi di IA, con picchi che superano il 70% in diversi Paesi membri e oltre la metà degli utenti che vi ricorre per scopi legati allo studio e alla formazione scolastica. L’Italia si posiziona invece terzultima nell’Unione europea: nel nostro Paese solo il 51,9% dei giovani tra i 16 e i 19 anni ha dichiarato di aver utilizzato strumenti di IA generativa negli ultimi tre mesi. Tra la quota di adolescenti italiani che non usano l’IA, emerge un dato di particolare rilievo sociale ed educativo: l’8,6% (quasi il 9%) dichiara di non farne uso perché non saprebbe come fare. Si tratta di una percentuale superiore alla media europea (7,3%), che evidenzia un deficit strutturale di competenze digitali di base e la mancanza di pari opportunità nell’accesso ai nuovi linguaggi tecnologici. È quanto emerge dal nuovo mini dossier dell’Osservatorio sulla povertà educativa, intitolato “Intelligenza artificiale, una sfida educativa”, realizzato nell’ambito dell’Osservatorio Con i bambini-Openpolis.

L’analisi elaborata su dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (a.s. 2024/25) mette in luce un pesante divario strutturale nelle scuole statali italiane. Complessivamente, solo il 40,7% degli edifici scolastici statali risulta dotato di un’aula d’informatica. La distribuzione sul territorio mostra profonde sperequazioni regionali e geografiche. Tra le regioni più dotate, in testa figura la Toscana con il 60% degli edifici provvisti di laboratori informatici, seguita da Liguria (59,1%), Piemonte (53,6%) e Marche (51,4%).

In fondo alla classifica si posizionano Abruzzo (27,8%), Calabria (27,2%) e Lazio, dove solo il 25,4% dei plessi scolastici dispone di spazi dedicati all’informatica.

La presenza di dotazioni tecnologiche decresce drasticamente allontanandosi dai centri urbani principali. Se nei comuni polo le aule informatiche sono presenti nel 41% degli edifici, la percentuale scende progressivamente nei comuni intermedi (37,8%), nei comuni periferici (37%) fino a toccare il minimo nei comuni ultraperiferici (33,8%).

Il dossier sottolinea come l’obiettivo delle politiche pubbliche non debba essere semplicemente quello di incoraggiare o frenare l’uso dell’IA, quanto piuttosto mettere tutti i minori nelle condizioni di comprenderne il funzionamento e utilizzarla in modo responsabile, critico e autonomo. La priorità assoluta indicata dalle dirigenze scolastiche è il rafforzamento delle competenze digitali e metodologiche degli insegnanti, accompagnato da un piano di adeguamento delle infrastrutture tecnologiche.

L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla povertà educativa è una questione eminentemente pedagogica e sociale, prima ancora che tecnologica si evidenzia nel report. Senza un’azione corale della comunità educante il divario rischia di tradursi in una nuova forma di esclusione sociale.