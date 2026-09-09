Federico Ozanam: Dal Ros (San Vincenzo De Paoli), “ci insegna che la santità laicale consiste nell’abitare e servire il mondo”

“Credo che il beato Federico Ozanam possa essere considerato un autentico antesignano dell’impegno e dell’apostolato laicale moderno. La sua fu una scelta profondamente innovativa: la Società di San Vincenzo De Paoli, fondata nel 1833 da un gruppo di giovani laici, rappresentò la prima associazione autonoma di laici interamente dedita alla carità. Fino ad allora, infatti, il servizio organizzato alle persone più povere era prevalentemente affidato a consacrate e consacrati, che potevano avvalersi occasionalmente dell’aiuto dei laici. Con Ozanam avviene un passaggio decisivo: i laici assumono direttamente, liberamente e responsabilmente l’iniziativa della carità. Non più semplici collaboratori, dunque, ma protagonisti di un’opera nata dal loro discernimento, organizzata attraverso il loro impegno e radicata nella loro vocazione battesimale”. Lo dice Paola Da Ros, presidente della Federazione nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli Odv, in un’intervista pubblicato sul sito ufficiale dei Padri della Missione, in occasione della festa liturgica del beato Federico Ozanam, che ricorre oggi.

“Ozanam comprende che la fede può e deve prendere corpo nella vita ordinaria, senza separarsi dalla professione, dalla famiglia, dalla cultura e dalla partecipazione civile. Egli stesso fu marito, padre, docente universitario, intellettuale e cittadino appassionato: un laico a tutto tondo, capace di trasformare il Vangelo in una presenza concreta nella società”, osserva Dal Ros. Un altro tratto che contraddistingue la sua figura “è la capacità di unire carità e giustizia sociale. Ozanam non si accontentava di alleviare una sofferenza nell’immediato: desiderava comprenderne le cause e contribuire a rimuoverle. Intuì che il povero non è il destinatario passivo di un aiuto, ma una persona da incontrare, ascoltare e riconoscere nella sua piena dignità” La presidente della Federazione si dice colpita anche dalla “sua capacità di tenere insieme pensiero e azione. Possedeva una cultura straordinaria, ma non ne fece mai un rifugio distante dalla realtà. La mise al servizio del bene comune, attraversando le inquietudini sociali del suo tempo con uno sguardo lucido, una fede profonda e un’autentica passione per l’umanità. Ozanam ci consegna così una visione ancora attualissima: la santità laicale non consiste nel sottrarsi al mondo, ma nell’assumersi la responsabilità di abitarlo, servirlo e trasformarlo. La Società di San Vincenzo De Paoli nacque proprio da questa intuizione rivoluzionaria: alcuni giovani laici compresero che la carità li riguardava personalmente. Quella responsabilità, dal 1833, continua a interpellare ciascuno di noi”.

Anche oggi, “nello spirito del beato Federico Ozanam, la carità non può ridursi a un intervento occasionale o alla distribuzione di beni materiali. Deve diventare relazione, prossimità e cammino condiviso. Il nostro compito è aiutare la persona a ritrovare autonomia, fiducia e possibilità, valorizzando le sue risorse e costruendo, quando necessario, una rete con i servizi, le istituzioni e le altre realtà del territorio”.

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