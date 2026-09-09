Diocesi: Verona, il vescovo Pompili ha consegnato la sua quarta lettera pastorale dal titolo “Sulla via”

“Pellegrina della fede”: così mons. Domenico Pompili definisce Maria nella festa della sua Natività, al termine della Messa in suo onore, presieduta nella cattedrale di Verona martedì 8 settembre. E proprio in questa occasione, il vescovo ha consegnato la sua quarta lettera pastorale dal titolo “Sulla via”. Alla celebrazione erano presenti centinaia di sacerdoti e religiosi con le loro comunità parrocchiali, insieme alla grande folla di fedeli che si è radunata in cattedrale, desiderosa di assistere a questo importante momento per la diocesi. Hanno partecipato, inoltre, i rappresentanti del mondo della scuola e degli insegnanti di religione cattolica, che sono stati pure menzionati nelle preghiere dei fedeli, visto l’imminente inizio dell’anno scolastico e il grande lavoro di responsabilità che svolgono quotidianamente. Nell’omelia il vescovo ha descritto Maria come “la donna del primo passo”, citando don Tonino Bello, e colei che precorre, rimandando alle parole che Dante affida a san Bernado nel Paradiso: “Corre prima. Non arriva in ritardo, e nemmeno puntuale: arriva prima che la domanda sia stata fatta. È questo il primo passo di Maria. Non soltanto il primo in ordine di tempo, ma quello compiuto prima che qualcuno lo chiedesse, prima che ci fossero garanzie, prima che perfino Giuseppe si fidasse”. Questo, secondo il vescovo, è lo stesso movimento con cui è nata la lettera: “Nasce dall’Assemblea diocesana, dalle scelte che i tavoli hanno consegnato, dalle parole che il popolo di questa Chiesa ha già pronunciato. E chiede alle comunità di non aspettare chissà cosa per muoversi”. Quindi ha concluso: “La lettera sa che ci servono primi passi, come quello di Maria, fatti prima che le condizioni siano buone, perché altrimenti non si farebbero mai. Sa che nessuna parrocchia è troppo piccola per dare vita a qualcosa di grande, e vale per ogni comunità che si sente insufficiente. Sa che in questo momento è l’umano a doversi risvegliare: non un’idea dell’umano, ma la nostra capacità concreta di fidarci gli uni degli altri, come Giuseppe si è fidato di Maria”. La lettera – fa sapere la diocesi – è disponibile da oggi, mercoledì 9 settembre, presso le parrocchie della diocesi e le librerie cattoliche di Verona.

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