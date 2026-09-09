Diocesi: mons. Maniago (Catanzaro), dobbiamo avere “il coraggio dell’essenziale”

“Noi siamo chiamati a vivere qui, adesso, e dobbiamo qui, adesso, vivere bene la nostra vita”. È l’invito rivolto dall’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, alla comunità riunita a Torre di Ruggiero per la festa di Santa Maria delle Grazie. Nell’omelia, il presule ha indicato alcune priorità per la ripresa del cammino pastorale, richiamando le parole di Papa Leone XIV alla Chiesa italiana: “Dovete avere il coraggio dell’essenziale”. “Dobbiamo soprattutto cercare l’essenziale: che cos’è veramente importante nella nostra vita?”, ha chiesto spiegando che “la cosa più importante è il Signore Gesù. È la sua morte e risurrezione per noi, è la nostra salvezza. La sua Parola che risuona nelle nostre comunità è Parola che ci dà vita”. Anche i sacramenti, ha aggiunto, “non sono occasioni per far festa: prima di tutto sono accoglienza della grazia del Signore che viene nella nostra vita, e per questo facciamo festa”. Richiamando la visita pastorale avviata da Serra San Bruno e le parole di Gesù “Fate questo in memoria di me”, mons. Maniago ha sottolineato che “l’essenziale è quello che Gesù ha fatto e ha detto per noi. Quello è essenziale. Il resto ha valore se noi rimaniamo agganciati all’essenziale”. Anche la religiosità popolare, ha osservato riferendosi alla processione vissuta a Torre di Ruggiero, trova qui il proprio fondamento: “Abbiamo fatto una bellissima processione, partecipata, pregata, con tanta gioia ed entusiasmo, ma non varrebbe niente se non fosse agganciata alla fede in ciò che è essenziale: Gesù”. In uno dei passaggi dell’omelia l’arcivescovo ha parlato della pace e della responsabilità dei cristiani nelle relazioni quotidiane: “viviamo in un mondo in cui le parole sono armi, le usiamo per aggredirci, le usiamo per farci del male”. “Nelle nostre comunità cristiane spesso non si vive in pace” ha detto: da qui l’appello ad “avere il coraggio anche di riconoscere i nostri limiti e i nostri sbagli, però non per piangerci, ma per cercare di porre rimedio”. Guardando al nuovo anno pastorale, l’arcivescovo ha posto infine l’accento sulla trasmissione della fede alle nuove generazioni evidenziando che “le nostre comunità possano essere comunità che generano, generano la fede, cioè trasmettano la fede”. Da qui l’annuncio di una particolare attenzione della diocesi ai percorsi di catechesi e di iniziazione cristiana, nel più ampio cammino della Chiesa italiana. “Vogliamo rivedere insieme, anche per ritrovarne il gusto e la bellezza, il cammino con cui noi, le nostre comunità, generano alla fede le nuove generazioni”, ha spiegato il presule: catechismo e preparazione ai sacramenti dovranno essere sempre più “veri percorsi in cui si cresce, si nasce e si cresce nella fede”.

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