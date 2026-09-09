Commissione Ue: norme più semplici in materia di appalti pubblici. Séjourné, “meno burocrazia, vita più facile per le imprese”

La Commissione europea ha adottato oggi una proposta di nuovo regolamento per modernizzare e semplificare il quadro dell’Ue in materia di appalti pubblici “al fine di sostenere investimenti efficaci nei servizi pubblici e nelle infrastrutture in linea con gli obiettivi politici dell’Unione”. Sulla base di consultazioni con gli acquirenti pubblici, le imprese, i sindacati e la società civile, la Commissione propone una riforma che definisce “ambiziosa” per “rendere gli appalti pubblici più semplici, flessibili ed efficaci”. Contribuirà a completare il mercato unico degli appalti pubblici, che rappresenta circa il 15% del Pil dell’Unione. “Gli appalti pubblici sono fondamentali sia per l’economia europea che per la vita quotidiana dei cittadini, coprendo tutto, dai trasporti, alle infrastrutture e ai sistemi energetici, alle scuole e ai servizi sanitari”, spiegano a Bruxelles. Si prevede che la proposta consentirà “un notevole risparmio amministrativo annuo di 650 milioni di euro, derivante da una riduzione degli oneri di 80 milioni di euro per gli acquirenti pubblici e di 570 milioni di euro per gli operatori economici”.

La proposta di legge sugli appalti pubblici “rende le norme più semplici e chiare consolidando in un unico regolamento direttamente applicabile le tre direttive esistenti in materia di appalti pubblici e le disposizioni in materia di appalti attualmente diffuse tra la legislazione settoriale”. Ciò creerà “un quadro degli appalti più coerente e prevedibile, riducendo la complessità, gli oneri amministrativi e le incoerenze nelle modalità di applicazione delle norme con tre procedure anziché cinque attualmente”. “La chiave per la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi è la creazione di un mercato integrato degli appalti digitali costituito da piattaforme interconnesse e interoperabili per gli appalti elettronici degli Stati membri”.

“Ogni anno l’Europa spende centinaia di miliardi di euro attraverso gli appalti pubblici. Questo denaro deve lavorare di più per l’Europa. Con questa riforma, stiamo riducendo la burocrazia, offrendo agli acquirenti pubblici una maggiore flessibilità e rendendo più facile per le nostre imprese competere in tutto il mercato unico”, spiega Stéphane Séjourné, vicepresidente della Commissione. La proposta della Commissione deve ora essere valutata da Parlamento e Consiglio Ue.

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