Lourdes: Oftal, oltre 650 pellegrini milanesi in partenza per la grotta

Dal 17 al 22 settembre più di 650 i pellegrini milanesi si recheranno ai piedi della Grotta di Lourdes. con bus attrezzati e aerei. Il pellegrinaggio è promosso dalla sezione di Milano dell’Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes (Oftal). A guidarlo saranno mons. Francesco Brugnaro, vescovo emerito di Camerino- San Severino Marche e mons. Atanasio Canira, vescovo di Lichinga (Mozambico). Il personale – dame e barellieri – alla prima esperienza sono 62 di cui 37 giovani; sono invece 28, di cui 15 giovani, le dame e i barellieri che torneranno a Lourdes per un nuovo impegno di servizio che li porterà a ricevere la medaglia dell’Associazione. Durante il pellegrinaggio a Lourdes non mancheranno la processione eucaristica del pomeriggio, la processione con le candele “aux Flambeaux”, la Messa internazionale nella Basilica sotterranea San Pio X oltre alla Messa dell’accoglienza e dell’Impegno per il personale alla prima e alla seconda esperienza.

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