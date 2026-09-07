Famiglia: Forum e Anmci Calabria, il 9 a Bisignano il convegno sull’alleanza educativa generativa

“Dal patto immaginato al patto vissuto: l’alleanza generativa tra scuola, famiglia e territorio”. È questo il titolo del convegno promosso dal Forum delle Associazioni Familiari della Calabria e dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC) Calabria, in programma mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 17 presso la Sala Conferenze dell’IIS “Enzo Siciliano” a Bisignano (CS). L’iniziativa ha avuto come filo conduttore il rapporto tra scuola, famiglia e comunità locali, riconoscendo nell’alleanza educativa uno strumento fondamentale per affrontare le sfide formative e sociali. Introdurranno i lavori i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e associative: Silvana Sita Presidente AIMC Calabria, Claudio Venditti presidente Forum Famiglie Calabria, Immacolata Cairo DS IC Don Milani/Aprigliano di Cosenza, Raffaele Carucci IIS Enzo Siciliano, Francesco Fucile, Sindaco di Bisignano, don Cesare De Rosis, parroco di Bisignano. Illustreranno i dati della sperimentazione: Adelaide Francesca Sirianni IC don Milani/Aprigliano e Massimo Brunosio. Interverrà da remoto Esther Flocco presidente Nazionale di AIMC. Pinella Crimi, vicepresidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, interverrà sul tema “Genitori e scuola insieme: la prospettiva nazionale sulla corresponsabilità e il ruolo attivo delle famiglie”. Le conclusioni saranno affidate a Loredana Giannicola, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con una riflessione dedicata alla valorizzazione delle esperienze che stanno contribuendo a costruire una nuova cultura della partecipazione educativa e della corresponsabilità. I lavori saranno moderati dal giornalista Fabio Mandato. L’esperienza maturata in questi mesi dimostra che quando scuola, famiglia e territorio collaborano stabilmente, si producono risultati concreti per la qualità dell’educazione e la coesione della comunità”, sottolineano gli organizzatori: “l’obiettivo è trasformare i Patti educativi da dichiarazioni di principio a strumenti concreti di partecipazione, corresponsabilità e crescita dell’intero territorio”.

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