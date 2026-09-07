Diocesi: mons. Mansi (Andria), “quelli che operano nel mondo della scuola sono chiamati a formare l’umano”

“L’intelligenza artificiale sta entrando capillarmente in tutte le sfere della vita delle persone. E dunque anche nel mondo della scuola nel quale voi a vario titolo operate”. Partendo dall’enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria, si è rivolto con una lettera a tutti agli operatori del mondo della scuola. “Voi, carissimi, che nel mondo della scuola siete chiamati a “formare” l’umano, prima ancora che a custodirlo, siete fortemente interpellati da questa lettera del Papa. Vi invito, perciò, se non lo avete ancora fatto, a leggerla con attenzione – scrive mons. Mansi –. Magnifica humanitas è un’enciclica che invita a stare nella realtà senza bende sugli occhi, con una passione per il destino di ogni essere umano. A cominciare dai vostri alunni”. Il presule sottolinea un aspetto di fronte a opportunità e rischi dell ‘IA, puntando, come sottolinea il Papa su un un’alleanza educativa per l’era digitale. “È questo, pertanto, l’augurio che porgo a voi tutti e a ciascuno, pur nella diversità dei ruoli e delle competenze, mentre vi accingete a dare inizio ad un nuovo anno educativo. Che vi sentiate tutti, con passione e generosità, al servizio della difesa e della preservazione dell’umano, per darci tutti un futuro di speranza”, conclude il vescovo.

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