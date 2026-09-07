Diocesi: mons. Carbonaro (Potenza), “da Maria attingiamo la bellezza e la forza di una fraternità universale”

La festa della Madonna del Sacro Monte di Viggiano continua a essere un momento in cui fede, tradizione e appartenenza si intrecciano, richiamando migliaia di pellegrini ai piedi della Madre di Dio.

Ieri, nel suo saluto, l’arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, mons. Davide Carbonaro, ha ricordato che Maria “raduna i suoi figli per portarli al suo Figlio Gesù” e che da lei “attingiamo la bellezza e la forza di una fraternità universale”. Guardando alla Basilicata, ha inoltre affidato la nostra terra agli “occhi amorevoli di Maria”, riconoscendola come “segno di consolazione e di sicura speranza”

Il presule ha aggiunto che le le feste patronali “sono una ricchezza da preservare da ogni forma di uso spropositato e da forme che le strumentalizzano in eccesso”. “È necessario – ha osservato – e questo compete a noi come Chiese, preservarne il valore e l’autenticità da ogni abuso o uso improprio”.

Nell’omelia il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, ha parlato di un “drago” che serpeggia nel mondo. “Il drago è l’economia che uccide”, è la strage di Amendolara o il “genocidio a Gaza”. Di fronte al drago, spiega monsignor Savino bisogna “aprire la bocca alla profezia” e la Chiesa deve essere spinta “dal vento del coraggio”. “La Madre di Dio – ha aggiunto – ci invita a continuare la lotta contro il male”. “La Madonna di Viggiano – ha concluso – possa trasformare i processi di questa terra in un pezzetto di cielo”.

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