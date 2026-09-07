Cortile di Francesco 2026: Assisi, presentato stamattina il programma dell’edizione del centenario

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, la conferenza stampa di presentazione del “Cortile di Francesco 2026 – Una bella notizia”, dodicesima edizione del festival culturale promosso dai Frati minori conventuali della basilica di San Francesco.

Ad aprire i lavori è stato fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi, che ha portato il saluto ufficiale della comunità francescana e ha formulato un invito formale alla partecipazione al festival. “Il Cortile di Francesco è uno degli appuntamenti che la comunità del Sacro Convento offre ogni anno alla città di Assisi e al mondo intero, come espressione concreta di quella fraternità che san Francesco ha vissuto e trasmesso. In questo 2026, anno in cui ricordiamo l’ottavo centenario della sua morte, questa proposta acquista un significato particolare. San Francesco non appartiene soltanto alla storia della Chiesa o dell’Italia: appartiene all’umanità. Il Cortile vuole essere, in questo spirito, un luogo di incontro autentico, in cui la ricerca del bene comune, il dialogo tra culture e tradizioni diverse e l’attenzione alla vita concreta delle persone trovino spazio e voce. Siamo lieti di accogliere tutti coloro che vorranno condividere con noi questo cammino, nei due momenti del festival — dal 10 al 13 e dal 17 al 20 settembre — e di condividere con loro l’ospitalità di Francesco che, da ottocento anni, offre fraternità e pace”.

“Una bella notizia” non è uno slogan promozionale, ma una dichiarazione di intenti. Il tema nasce dalla constatazione che il panorama comunicativo contemporaneo è dominato da notizie di conflitto, paura e divisione, e che la società ha bisogno di ritrovare il senso pieno della vita — intesa non come mera sopravvivenza individuale, ma come quella realtà che si esprime nelle relazioni, nella cura reciproca, nella ricerca dell’armonia tra corpo, mente e spirito, nella giustizia e nella custodia della dignità di ciascuno e dell’ambiente che è la nostra casa comune. Questa visione è sintetizzata dalla parola biblica Shalom — pace — che abbraccia al tempo stesso benessere, comunità e speranza.

Come ha spiegato fra Giulio Cesareo, “la qualità dell’esistenza si misura essenzialmente dalle relazioni che ci edificano e che plasmano l’orientamento del nostro vivere comune. L’obiettivo del Cortile è affrontare le grandi questioni contemporanee non in modo astratto, ma a partire dalle loro ricadute concrete sulla vita delle persone, mettendo ogni competenza — scientifica, critica, estetica, istituzionale, religiosa — a servizio della vita. San Francesco è, in questo senso, una fonte di ispirazione decisiva per tutti noi”.

La manifestazione articola la propria proposta attorno a una pluralità di temi — pace, geopolitica, giovani, migrazioni, salute psichica e fisica, fede e spiritualità, ambiente, tecnologia — sempre con un’attenzione centrale alla persona e alle sue relazioni. La fraternità, nella visione del Cortile, non è soltanto una disposizione spirituale individuale: è una categoria culturale con cui leggere e trasformare la società. In questo anno centenario, Francesco d’Assisi viene celebrato come espressione delle migliori risorse personali e comunitarie dell’umanità: testimone che la fraternità, poiché è possibile, è anche doverosa.

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