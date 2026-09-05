Venezia 83: il Premio Robert Bresson al regista portoghese Pedro Costa, “il cinema è l’arte della rivolta”

(Foto Karen Di Paola)

Il regista portoghese Pedro Costa ha vinto la XXVII edizione del Premio Robert Bresson, consegnato oggi all’Italian Pavilion nell’ambito dell’83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Promosso dalla Fondazione Ente dello spettacolo e dalla Rivista del cinematografo, con il parere favorevole del Dicastero per la cultura e l’educazione e del Dicastero per la comunicazione, il riconoscimento è l’unico premio cinematografico al mondo attribuito dalla Santa Sede: istituito nel 1999, viene assegnato ogni anno al regista che abbia offerto “una testimonianza, significativa per sincerità e intensità, del difficile cammino alla ricerca del significato spirituale della nostra vita”. Nella motivazione si legge che in oltre trent’anni di lavoro Costa “ha tolto dal cinema tutto ciò che era superfluo”, ereditando “il rigore etico di Robert Bresson” e trasformandolo in “lezione di umanità nelle case buie di un quartiere demolito, tra gli uomini e le donne dimenticati dalla Storia”. “Spesso nel dare i premi c’è un equivoco su chi conferisca prestigio a chi”, ha osservato mons. Davide Milani, presidente della Fondazione: “lo sguardo dell’Ente dello spettacolo si affila nel momento in cui si posa sul cinema di Pedro Costa”. Ricevendo il premio, il regista ha espresso gratitudine: “La vocazione del cinema è sempre stata questa: cercare di capire qualcosa di misterioso nell’essere umano e nel mondo attraverso l’immagine e il suono”. “Il cinema è l’arte della rivolta”, ha aggiunto: “quando smette di confrontarsi con la realtà, o si rifiuta di vederla, non è più cinema, smette di esistere”.