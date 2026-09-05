Ex Ilva: Acli, solidarietà a 2.500 lavoratori licenziati. “Il lavoro è la porta della dignità”

“Il lavoro non è un numero da esibire nel giorno di una festa: è la porta della dignità”. Lo scrivono le Acli, esprimendo “totale solidarietà” agli oltre 2.500 lavoratori dell’indotto dell’ex Ilva nell’area di Taranto, raggiunti ieri dalle lettere di licenziamento, e alle loro famiglie: “sono solo le ultime vittime dell’onda lunga di uno dei più tragici fallimenti della mancata politica industriale del nostro Paese”. I licenziamenti sono stati annunciati dal presidente dell’associazione delle industrie del settore, che ha parlato di “totale assenza di una ragionevole programmazione”, ricordando come l’Ilva sia “un’infrastruttura industriale strategica per l’Italia, essenziale per le filiere manifatturiere”, mentre i sindacati dei metalmeccanici hanno definito la vicenda una “bomba sociale” nel cuore della Puglia e del Mezzogiorno. “Le priorità di un Paese si misurano da dove si decide di mettere le proprie risorse e da chi si decide di non lasciare indietro”, sottolineano le Acli, che si augurano che il Governo trovi “una soluzione affinché ci sia un vero progetto di riqualificazione dell’ex Ilva, che sappia tenere insieme le esigenze non confliggenti del rilancio della produttività, della creazione di un lavoro sicuro e dignitoso e della tutela ambientale”. “Non c’è più tempo da perdere”, conclude l’associazione.

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