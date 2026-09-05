Bambini: Unicef, “più della metà dei bambini nel mondo subisce una qualche forma di violenza”

Oggi 273 milioni di bambini e giovani non frequentano la scuola, mentre altre centinaia di milioni la frequentano senza acquisire le competenze fondamentali di cui hanno bisogno. È l’allarme lanciato da Catherine Russell, direttrice generale dell’Unicef, alla seconda sessione ordinaria del Consiglio di amministrazione del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Inoltre, ogni anno più della metà dei bambini nel mondo subisce una qualche forma di violenza nelle proprie case, nelle scuole, nelle comunità e, sempre più spesso, online. Le conseguenze possono accompagnarli per tutta la vita. La direttrice ha poi ripercorso le tappe principali dei primi 80 anni di vita dell’Unicef, evidenziando come l’organizzazione abbia contribuito a guidare il cambiamento nella sopravvivenza infantile, collaborando con governi e partner per rendere accessibili a milioni di famiglie interventi semplici e di comprovata efficacia e salvando così innumerevoli vite. “In molti luoghi, la nostra azione umanitaria deve affrontare ostacoli fondamentali. Non possiamo raggiungere i bambini quando ci viene negato l’accesso. Non possiamo garantire servizi salvavita senza risorse adeguate. L’80° anniversario dell’Unicef non è semplicemente un’occasione per guardare al passato. È una responsabilità per guardare al futuro. La nostra responsabilità è scegliere con saggezza. Scegliere i bambini. Scegliere di investire nel loro futuro”, ha concluso Russell.

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