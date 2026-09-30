Incidenti sul lavoro: Mcl Toscana, “drammatica emergenza nazionale”. “Situazione gravissima e intollerabile che non si riesce a contrastare efficacemente”

“Gli scioperi di protesta, seppur comprensibili, sono diventati una sorta di stanco rito, le dichiarazioni roboanti del tipo mai più morti sul lavoro che vengono ripetute in queste occasioni sono solo inutile retorica. Serve ben altro contro questa drammatica emergenza nazionale”. Così la Presidenza regionale del Movimento cristiano lavoratori della Toscana commenta gli ultimi incidenti sul lavoro accaduti in diverse zone del Paese e che hanno anche causato la morte di operai. Secondo l’Osservatorio nazionale sui morti sul lavoro al 28 settembre ci sono stati 855 incidenti mortali nel posto di lavoro. “Una situazione gravissima e intollerabile che per motivi e responsabilità diverse non si riesce a contrastare efficacemente”, afferma la Presidenza di Mcl Toscana, ricordando che “sul lavoro si muore anche bruciati vivi come è accaduto stamani alla Fincantieri di Ancona ad un operaio tunisino, mentre un altro, bengalese, è rimasto ferito in modo grave. Sempre stamani a Robecco sul Naviglio un operaio edile di 48 anni è morto cadendo da oltre otto metri di altezza. Per non dimenticare poi il giovane arrampicatore morto al Colosseo”.

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