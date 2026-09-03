Diocesi: San Miniato, domani al Museo d’arte sacra mattinata di gioco e divertimento per bambini

Aderendo all’iniziativa “Campi settembrini” della Regione Toscana, il Museo diocesano d’arte sacra di San Miniato ospiterà domani, venerdì 4 settembre, dalle 9.30 alle 13, una mattinata di gioco e divertimento rivolta ai più piccoli. Come viene spiegato in una nota, “ai bambini in età scolare e ai genitori che parteciperanno, verrà proposta una visita guidata interattiva con laboratorio di disegno, alla scoperta degli animali reali e immaginari che popolano le immagini d’arte, raccontando storie curiose e aneddoti sul loro significato simbolico”.

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