Arte e fede: Castel Gandolfo, il 10 settembre l’inaugurazione della mostra “Le litanie della Vergine di Mario Deluigi”

Sarà inaugurata giovedì prossimo, 10 settembre, alle 17 nel Palazzo papale di Castel Gandolfo la Mostra “Le Litanie della Vergine di Mario Deluigi. Dialogo tra sacro e astrazione”. Interverranno Giuseppe Puglisi-Alibrandi, segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani e dei Beni culturali, Andrea Tamburelli, direttore delle Ville Pontificie, Assia Carpano, architetto e co-curatrice della mostra, Rosalia Pagliarani, del Reparto Arte Ottocento e Contemporanea dei Musei Vaticani e co-curatrice della mostra. Saranno presenti Rossana Giardina, Massimo Alesi e Marco De Pillis, del Laboratorio di Restauro Dipinti e Materiali lignei dei Musei Vaticani. La mostra, allestita nelle sale espositive del Palazzo papale di Castel Gandolfo, è dedicata all’artista veneto, fra i principali esponenti della ricerca pittorica della seconda metà del Novecento: Mario De Luigi – in arte Deluigi – nato a Treviso nel 1901 e morto a Dolo (Venezia) nel 1978, esponente della stagione dell’astrazione e dell’arte spaziale, movimento cui aderirà firmandone, nel 1951, il Manifesto. Consegnato alla comunità salesiana del Collegio Astori di Mogliano Veneto, pensato come pala d’altare per la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, l’opera le Litanie della Vergine (Omaggio a Mondrian), un grande olio su tavola del 1949-1950, non fu compreso dai contemporanei e giudicato inadatto. Nel 1950 Deluigi lo espone alla Biennale di Venezia, nel Padiglione Italia. Vent’anni dopo, nel 1972, don Germano Pattaro, teologo veneziano, consiglia all’allora Patriarca della città, Albino Luciani – il futuro pontefice Giovanni Paolo I – di donare l’opera a Paolo VI in visita apostolica a Venezia. L’olio su tavola entra allora nella collezione privata del Pontefice, presso il Palazzo Apostolico Vaticano, nell’appartamento del Santo Padre: fu solo nel 1978, a seguito del legato testamentario di San Paolo VI, che approderà nei depositi dei Musei Vaticani. “Le Litanie della Vergine – commenta Jatta – sono un Omaggio a Mondrian ma soprattutto un omaggio alla Vergine Maria e alle sue Litanie. Un’opera dirompente, quando venne realizzata da Mario Deluigi nel 1949, tanto da essere rifiutata dai padri salesiani per i quali l’aveva ideata. Esposto alla XXV Biennale veneziana nel 1950, il dipinto fu l’omaggio a Papa Paolo VI da parte del Patriarca di Venezia – il cardinale Albino Luciani, futuro Giovanni Paolo I – in uno storico ed evocativo incontro precursore del futuro della Chiesa Romana, avvenuto in piazza San Marco il 16 settembre 1972”. Rendere omaggio a questa straordinaria opera è uno degli obiettivi della mostra, edizione rinnovata dell’esposizione tenuta nel 2025 presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia, a seguito del restauro, da parte dei Musei Vaticani, delle Litanie della Vergine. Accanto all’opera, sono in mostra un portfolio (1972) di dieci serigrafie, ciascuna di esse dedicata ad altrettanti appellativi lauretani, e un taccuino che l’artista utilizza per ideare le singole composizioni. Arricchiscono l’esposizione due grandi pannelli tessili, realizzati dalla storica manifattura veneziana Rubelli, ispirati alle composizioni serigrafiche di Deluigi: Rosa Mystica e Stella Matutina.

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