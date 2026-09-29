Parlamento Ue: ecco i sei candidati al Premio Sakharov 2026. Focus su Medio Oriente e Sud globale

(Bruxelles) Sono sei i candidati al Premio Sakharov per la libertà di pensiero 2026, il riconoscimento con cui il Parlamento europeo premia ogni anno dal 1988 personalità e organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia. Le candidature saranno presentate ufficialmente giovedì 1° ottobre, a Bruxelles, in una riunione congiunta delle commissioni Affari esteri, Sviluppo e Diritti umani. Verdi e Sinistra propongono il pediatra palestinese Hussam Abu Safiya, ex direttore dell’ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza. Rimasto ferito nella struttura sanitaria durante degli attacchi, il medico ha documentando la crisi umanitaria venendo arrestato dalle forze israeliane il 27 dicembre 2024 e, secondo il testo della candidatura, è detenuto “senza incriminazione o processo”. La Corte penale internazionale e i suoi funzionari è invece il nome avanzato dal gruppo dei Socialisti e democratici in quanto simbolo collettivo di giustizia e indipendenza giudiziaria: il riferimento va alle sanzioni personali imposte dagli Stati Uniti a membri della Corte impegnati nei fascicoli su Afghanistan e Palestina. Popolari e Conservatori hanno candidato entrambi Tundu Lissu, avvocato della Tanzania, difensore dei diritti umani e leader del principale partito di opposizione Chadema. Sopravvissuto a un attentato nel 2017 e arrestato nel 2025 dopo una manifestazione politica, Lissu deve rispondere dell’accusa di alto tradimento e rischia la pena di morte. Presente in lista su indicazione di Renew anche Standing Together, movimento israeliano che riunisce cittadini ebrei e palestinesi e che dal 7 ottobre 2023 si è affermato come una delle principali realtà pacifiste e contro la guerra nel Paese, sostenendo la coesistenza di uno Stato palestinese accanto a Israele. Il gruppo dei Patrioti propone le sorelle iraniane Taraneh e Romina Rahimi, in rappresentanza delle persone perseguitate dalla Repubblica islamica dell’Iran, mentre il gruppo delle Nazioni sovrane candida il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, per il suo impegno contro le gang criminali e la difesa del diritto dei cittadini alla sicurezza.

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