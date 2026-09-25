Solidarietà: Macerata, il 27 settembre torna “Un pasto al giorno” contro fame e povertà

Il 27 settembre torna a Macerata “Un pasto al giorno”, l’evento solidale promosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII che in questo inizio d’autunno tornerà nelle piazze di tutta Italia per sensibilizzare sul tema della fame nel mondo. Segno, sanamente provocatorio, della giornata sarà un’opera d’arte che, pezzo dopo pezzo, si completa solo mettendosi tutti insieme: a chi sceglierà di fermarsi sarà infatti consegnata un tassello in legno, parte di un grande puzzle illustrato, pensato per ricordare, come spiegano in una nota gli organizzatori dell’iniziativa, “che la risposta alla fame non si può delegare e che il contributo di ciascuno, per quanto piccolo possa sembrare, è indispensabile per dare forma a un impegno che può essere efficace solo se collettivo”. L’illustrazione è firmata da Filippo Serafini – figlio di una famiglia della Comunità cresciuta nella parrocchia che fu di don Benzi – e racconta la realtà fondata dal sacerdote nel 1968 attraverso un’unica, lunghissima tavola, affresco di una vita da condividere con il prossimo: attorno, difatti, si incontrano bambini, anziani, persone con disabilità o senza dimora, famiglie, volontari e missionari. Circa le Marche, la mobilitazione “parte da una presenza radicata sul territorio: sono 18 le realtà di accoglienza della Comunità attive nella regione e circa 120 le persone accolte ogni anno. La responsabilità comune di cui parla la Comunità non riguarda soltanto le aree più povere del pianeta: anche nel territorio regionale la povertà resta una realtà concreta; secondo gli ultimi dati Istat l’incidenza della povertà relativa familiare nella regione si è attestata all’11,9%. Un dato che riporta il tema al cuore dei territori e delle comunità locali, mostrando come povertà ed esclusione non siano fenomeni così lontani”. “C’è un’enorme differenza fra dare da mangiare all’affamato e invitarlo a condividere il pasto alla propria tavola – spiega inoltre il presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, Matteo Fadda, riprendendo il pensiero di don Benzi –, e ‘Un pasto al giorno’ vuole essere proprio questo: un invito a uscire dall’individualismo e dall’egocentrismo per entrare nella logica del noi e compiere insieme un atto di giustizia distributiva e riparativa”. Non è un gesto di carità, dunque, ma un atto di giustizia che invita ciascuno a riconoscersi parte della stessa umanità. In città e nella provincia di Macerata i volontari e i membri della Comunità saranno presenti sul territorio il 27 settembre e nelle settimane successive. Tutte le info su unpastoalgiorno.org.

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