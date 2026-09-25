Lavoro: mons. Delpini in visita all’Inail Lombardia. “Prevenzione e sicurezza sono temi fondamentali”

(Milano) “Sono qui per dirvi grazie e so quanta importanza abbia questo Istituto che si rende provvidenziale in tante situazioni dolorose”. Sono state queste le parole con cui l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha salutato ieri la trentina di rappresentanti del management allargato delle direzioni territoriali di Inail Lombardia riuniti, appunto, per la visita del presule che, poco dopo, ha incontrato tutti i dipendenti che operano nella sede regionale dell’Inail di Milano. Accompagnato dal responsabile del Servizio diocesano per la Pastorale sociale e il lavoro, don Nazario Costante, Delpini ha varcato, per la prima volta, la soglia della storica sede dell’Istituto, accolto dai vertici dell’ente con il direttore regionale Giuseppe Gigante che ha aperto i lavori presentando la realtà dell’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. “Prevenzione e sicurezza sono temi fondamentali”, ha osservato subito monsignor Delpini che ha aggiunto: “La mia impressione è che non si può prevenire tutto, ma un percorso di essenzializzazione, anche nell’accompagnamento delle aziende, sia cruciale. Insieme con la prevenzione, voi avete il tratto dell’empatia e della condivisione. Il tema della relazione personale e con le famiglie nei contesti in cui si realizza un infortunio è davvero un tesoro che dovete custodire, ma che chiede sapienza. La competenza tecnica è essenziale, ma la sapienza è qualcosa in più: di questo valore irrinunciabile voi date testimonianza”.

Poi, il richiamo alla burocrazia, definito “uno strumento legale e necessario nel funzionamento di una società complessa, ma che spesso presuppone un sospetto verso il cittadino che non facilita il raggiungimento dell’obiettivo. Occorre vigilare che non diventi un ostacolo, perché si rischia di diventare esecutori di un algoritmo, di un calcolo impersonale. Per questo, coltivare il rapporto con la persona è importante”. Infine, l’invito a confrontarsi con i cambiamenti del lavoro, dei singoli impieghi. “Esistono malattie professionali inedite, come fragilità psicologiche, demotivazioni, che chiedono una riflessione profonda. Tutto ciò merita di essere considerato”, ha concluso l’arcivescovo che, poi, a tutti i dipendenti presenti nella sede milanese ha detto: “Dio è alleato del bene e voi siete benedetti da Dio. Con il vostro lavoro e competenza abbiate la fierezza di essere benedizione per quelli che incontrate”.

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