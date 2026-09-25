Lavoro: mons. Delpini in visita all’Inail Lombardia. Gigante (direttore), “la persona al centro”

A poche ore dagli ultimi drammatici incidenti sui luoghi di lavoro, si è svolto ieri un incontro che ha visto il management allargato delle direzioni territoriali di Inail Lombardia riunirsi con l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in visita alla storica sede dell’istituto nel capoluogo lombardo. Molti gli interventi, tra cui quello del direttore regionale Giuseppe Gigante che ha presentato l’impegno dell’Istituto su diversi fronti. “Incontrare il personale Inail significa incontrare chi conosce la persona nei suoi momenti peggiori e garantisce tutela e supporto, senza distinzione di genere, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Lo fa perché il metodo dell’Inail è quello di mettere la persona al centro, facendo dell’attenzione e della prossimità all’utente una regola”, ha spiegato Gigante. Aggiungendo: “La nostra è una comunità umana e professionale che valorizza la complessità delle storie umane dei nostri assistiti e, al tempo stesso, delle nostre professionalità, in una logica di rete con forte senso di appartenenza. Tali professionalità sono in dialogo costante per realizzare la mission dell’Istituto nella costruzione di una cultura della sicurezza, che tenga conto di nuovi rischi e del mutare dei contesti sociali ed economici”.

Espressioni a cui hanno fatto eco gli interventi di Daniele Bais, vicario del direttore regionale, di Davide Roccaforte, referente degli assistenti sociali della Lombardia e di Antonella Iacoviello, responsabile della comunicazione Inail regionale. “Nel nostro lavoro siamo guidati da tre parole: persona, servizio e comunità”, ha sottolineato Roccaforte. “Persona come globalità di individuo che indica una visione culturale che richiama l’esperienza cristiana. Se si guarda alla persona al centro, si comprende che non vi è nulla che possa valere la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori. Non esiste nessun intervento di aiuto che valga fuori della comunità, perché il gesto isolato rimane tale. Bisogna che la persona ritorni in un tessuto che sia sociale e familiare, e qui la Chiesa ha tanto da dire. Così si costruisce una cultura della sicurezza, non basata solo sulla pur necessaria prevenzione”.

“Quando parliamo di sicurezza sul lavoro – ha concluso Iacoviello – non comunichiamo soltanto norme, procedure o adempimenti. Cerchiamo soprattutto di parlare alle persone: ai lavoratori, agli imprenditori, ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, alle comunità che vivono e crescono nei nostri territori. La nostra sfida è accendere interesse e consapevolezza attorno a un tema che spesso viene percepito come tecnico, mentre in realtà riguarda la dignità della persona, la tutela della vita e il rispetto dell’altro. Per questo cerchiamo linguaggi accessibili, inclusivi e capaci di coinvolgere, affinché la prevenzione diventi un valore condiviso e non un semplice obbligo da rispettare”.

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