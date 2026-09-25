Argentina: mons. García Cuerva, “a Buenos Aires continua a esserci schiavitù”. Curas villeros criticano interventi contro realtà di economia informale e popolare

L’arcivescovo di Buenos Aires, mons. Jorge García Cuerva, ha messo in guardia sulla persistenza di diverse forme di sfruttamento durante la 19ª messa contro la tratta e l’esclusione, tenutasi questo martedì in plaza Constitución. In un messaggio registrato e diffuso durante la celebrazione, ha affermato che a Buenos Aires continua a esserci schiavitù”. La messa è stata presieduta dal vescovo ausiliare Pedro Cannavó e concelebrata da numerosi “curas villeros”, i sacerdoti dei quartieri periferici di Buenos Aires. Gli stessi sacerdoti, in occasione della celebrazione, in una nota, hanno espresso “energica riprovazione per ciò che continua ad accadere da diversi mesi nelle diverse villas della nostra città. Con tristezza, vediamo che frequentemente vengono chiusi locali di vendita, confiscate merci, attrezzi ed equipaggiamenti, distrutti tendoni e spazi allestiti per la vendita”. Tutti interventi contro il sistema di “economia informale” che, di fatto, tiene in piedi la vita dei quartieri.

“Lo Stato – scrivono i sacerdoti – deve farsi carico della realtà che viviamo storicamente. Molte delle nostre villas non hanno una legge di integrazione socio-urbana. Questo fa sì che ci siano peculiarità da tenere in considerazione: l’uso dello spazio pubblico, l’economia popolare e informale, l’indebitamento familiare, la precarizzazione lavorativa, la mancanza di impiego, la mancanza di spazio nelle abitazioni, molte delle quali sono precarie”. I sacerdoti chiedono, al post di interventi dall’alto, spazi di dialogo con le Istituzioni, ricordando che “gli abitanti delle villas, storicamente, sono stati i primi e anche gli attuali urbanizzatori, trasformando questi luoghi abbandonati in quartieri vivibili e consolidati. Abbiamo bisogno dello Stato, ma con armoniose modalità di intervento”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /