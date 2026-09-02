Usa: vescovi, l’IA minaccia il lavoro ma “innovazione sia a beneficio di tutti e non di pochi”

“Promuoviamo un’economia che dia valore alla dignità che Dio ha donato a ogni persona”. Lo scrive mons. Shelton J. Fabre, presidente del Comitato per la giustizia interna e lo sviluppo umano della Conferenza episcopale degli Stati Uniti (Usccb), in una dichiarazione diffusa in vista del Labor Day, la festa del lavoro che negli Stati Uniti si celebra lunedì 7 settembre. Richiamando l’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, il presule propone l’impegno della Chiesa cattolica per la sacralità della dignità umana come orizzonte di speranza in un’economia difficile, ulteriormente minacciata dall’intelligenza artificiale, che già incide sul mercato del lavoro. Occorre costruire un’economia giusta per tutti, sottolinea mons. Fabre, e “ascoltare le esperienze dei lavoratori, delle famiglie, dei giovani e delle minoranze etniche, mentre faticano a trovare stabilità”. “Mentre le nuove tecnologie ridisegnano la nostra economia e il nostro lavoro, facciamoci ‘costruttori di comunione'”, conclude l’arcivescovo, “perché l’innovazione e lo sviluppo vadano a beneficio di tutti e non solo di pochi, e perché ogni persona possa contribuire al Regno di Dio attraverso il proprio lavoro”.

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