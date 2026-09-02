Inizio anno scolastico: don Prisciandaro (Molfetta), “la scuola sia laboratorio di umanità, palestra di libertà e cantiere di speranza”

“La scuola è, prima di tutto, luogo di umanità. In un tempo segnato da trasformazioni rapidissime, dall’intelligenza artificiale e da nuove possibilità, ma anche da inedite fragilità, abbiamo ancora più bisogno di una scuola capace di insegnare non soltanto come fare, ma anche a domandarsi perché, per chi e verso dove”. Lo ha scritto don Gioacchino Prisciandaro, direttore dell’Ufficio di Pastorale scolastica della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, nel messaggio diffuso in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico.

“Ripartono attività, progetti e programmazioni e, riaprendo le porte delle nostre scuole, si rinnova una delle esperienze più importanti attraverso cui una comunità si prende cura del proprio futuro”, sottolinea il sacerdote nel “rivolgere un augurio sincero a dirigenti scolastici, docenti, insegnanti di religione cattolica, personale della scuola, studenti e famiglie, nella consapevolezza che educare non significa soltanto trasmettere conoscenze, ma accompagnare persone che crescono, si interrogano e cercano il proprio posto nel mondo”. Richiamando le parole di Papa Leone XIV, che nella Magnifica Humanitas esorta a “restare profondamente umani”, don Prisciandaro osserva che “è anche questa, oggi, una delle grandi vocazioni della scuola: educare all’intelligenza senza separarla dalla coscienza, alla competenza senza dimenticare la responsabilità, alla libertà orientata al bene comune”. “In questa prospettiva – aggiunge – si colloca anche l’Insegnamento della religione cattolica, chiamato ad essere sempre più un autentico laboratorio di umanesimo, luogo di incontro tra fede e cultura e tra le grandi domande dell’uomo e le sfide del nostro tempo. La Nota pastorale della Conferenza episcopale italiana sull’Irc, pubblicata nel dicembre 2025, lo definisce significativamente ‘laboratorio di cultura e dialogo’”. Parlando poi di educazione, il direttore evidenzia che “la sua grandezza” sta nel “formare non soltanto utenti competenti delle tecnologie, ma donne e uomini liberi, consapevoli, capaci di pensiero critico, relazione, cura e gratuità”. “Cominciamo dunque questo nuovo anno con speranza, scegliendo ancora una volta di mettere la persona al centro”, l’esortazione di Prisciandaro: “Che nelle nostre scuole ogni volto possa essere guardato, ogni intelligenza incoraggiata, ogni fragilità accompagnata e ogni talento fatto fiorire. E che la scuola continui ad essere ciò di cui il nostro tempo ha profondamente bisogno: una casa della cultura, un laboratorio di umanità, una palestra di libertà e un cantiere di speranza”.

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