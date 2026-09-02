Diocesi: Tursi-Lagonegro, per i 50 anni della nuova configurazione appuntamenti con il card. Pizzaballa e mons. Ambarus

Per volere del vescovo Vincenzo Orofino e degli organismi di partecipazione alla vita ecclesiale, la Festa della Madonna di Anglona, patrona della diocesi di Tursi-Lagonegro, sarà vissuta quest’anno, nel 50° anniversario della nuova configurazione della diocesi, come una grande occasione di rilancio dell’impegno pastorale a servizio del Popolo di Dio e del territorio. Martedì 8 settembre, presso la basilica santuario “Maria SS. Regina di Anglona” in Tursi (Mt) il card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, presiederà la solenne celebrazione dell’Eucaristia, che avrà inizio alle 18 e sarà concelebrata dai vescovi lucani e dal Clero diocesano. “Alla Vergine Santa – viene spiegato in un comunicato diffuso dalla diocesi – si intende affidare anche la speranza della pace nella Terra Santa, scelta da Dio Trinità perché, attraverso l’incarnazione di Gesù Cristo, manifestasse la sua gloria a ogni creatura. Occasione di grazia per leggere, nel segno della memoria, ciò che il Signore ha fatto insieme a quanti ne hanno mediato l’opera in questi anni, e per guardare avanti con fiducia, con la generosità di chi intende continuare a costruire la Chiesa perché risplenda Cristo, luce delle genti”.

Il 30 agosto ha preso il via la Novena che vede la presenza dei vescovi delle diocesi lucane e limitrofe alternarsi insieme alle comunità parrocchiali delle quattro zone pastorali della diocesi di Tursi-Lagonegro. Sabato 5 settembre, dalle 10.30, è in programma la “Giornata della fraternità e della prossimità”, promossa da Caritas diocesana, Unitalsi e da alcune realtà cooperative che operano sul territorio: in programma la preghiera comunitaria e le testimonianze che saranno offerte nel corso della celebrazione presieduta da mons. Benoni Ambarus, presidente di Caritas Italiana, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico. Seguirà il pranzo di fraternità.

Mercoledì 9 settembre si svolgerà l’incontro-testimonianza con il card. Pizzaballa indirizzato ai giovani: alle 9.30, nel santuario diocesano “Beato Domenico Lentini” in Lauria superiore (Pz), un appuntamento da vivere nel segno della gioia dell’ascolto e del dialogo precederà il cammino verso il santuario dell’Assunta dove sarà allestita una mostra a cura di Gioventù studentesca dal titolo “Profezie di pace”.

Il vescovo Orofino – prosegue il comunicato – invita tutti i fedeli della diocesi di Tursi-Lagonegro a unirsi nella lode a Dio e nella gioia di ritrovarsi di fronte all’effige della Beata Vergine Maria, tanto cara a tutto il popolo di questo territorio lucano, perché, nella luce della maternità della Madonna, possa riscoprire le radici della fede, della speranza e della carità, per vivere in maniera lieta e feconda l’appartenenza alla Chiesa, sacramento di Cristo nel mondo”.

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