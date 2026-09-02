Anziani: Auser Liguria, al via la “Settembrata anti truffa”

Prevenire le truffe agli anziani, aumentare la consapevolezza sui rischi e rafforzare gli strumenti di difesa, soprattutto in ambito digitale. È l’obiettivo della “Settembrata anti truffa”, l’iniziativa che per tutto il mese di settembre porterà su tutto il territorio ligure incontri, laboratori e momenti di sensibilizzazione dedicati alla prevenzione dei raggiri ai danni delle persone anziane.

L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto regionale “Ben…Essere in Liguria 25-26”, promosso da Regione Liguria e realizzato attraverso un Patto di sussidiarietà con un’associazione temporanea di scopo coordinata da Auser Liguria e Genova Odv quale soggetto capofila.

In Liguria, nel 2025, si sono registrati 935 casi di truffe informatiche, con un danno economico complessivo superiore ai 9,5 milioni di euro. La maggior parte dei casi si concentra nella provincia di Genova, con circa 600 episodi, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente.

Le attività della Settembrata anti truffa prevedono laboratori realizzati grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, con incontri diffusi nei 19 distretti sociosanitari della Liguria. Gli appuntamenti saranno dedicati alla prevenzione delle truffe online e in presenza, alle frodi finanziarie e ai nuovi strumenti utilizzati dai truffatori, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e rafforzare le competenze digitali.

Tra le azioni previste, rientra il percorso Un ponte tra generazioni: sicurezza digitale e prevenzione delle truffe sviluppato da Adoc Aps Liguria e Genova nell’ambito del progetto e realizzato in collaborazione con Assoutenti Liguria, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone anziane rispetto ai rischi delle truffe tradizionali e digitali.

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