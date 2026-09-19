Terremoto in Friuli: Ingv, nel cinquantennale un evento a Roma per fare il punto sulla preparazione alle emergenze sismiche

Martedì 22 settembre si terrà a Roma il workshop “A cinquant’anni dal terremoto del Friuli: quanto siamo preparati a gestire la prossima emergenza sismica?”, organizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – Ogs. L’evento, in programma dalle 9 alle 17 presso la Sala Conferenze della sede romana dell’Ingv, si colloca nell’ambito della convenzione tra i due enti e sarà un’occasione di confronto tra comunità scientifica, Protezione civile e centri di competenza sulle lezioni apprese dal terremoto del 1976, sull’evoluzione degli strumenti oggi disponibili e sulle fragilità ancora presenti nella preparazione e nella gestione di una futura emergenza sismica. Nel corso della giornata verranno affrontati temi quali la memoria del terremoto, l’evoluzione del monitoraggio sismico, la conoscenza del territorio, la valutazione della pericolosità e del rischio, il monitoraggio del costruito e la preparazione a una futura emergenza sismica. La tavola rotonda finale sarà dedicata alla domanda che dà il titolo al workshop: quanto siamo preparati a gestire la prossima emergenza sismica? Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali del presidente dell’Ingv, Fabio Florindo, del presidente dell’Ogs, Nicola Casagli, del dirigente dell’Ufficio Rischi del Dipartimento della Protezione civile, Francesco Campopiano, e dell’assessore alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Il programma prevede inoltre interventi di ricercatrici e ricercatori dell’Ingv e dell’Ogs, rappresentanti della Protezione civile, delle Università e di altri enti di ricerca.

La partecipazione è riservata agli addetti ai lavori.

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