Diocesi: Genova, al Fugassa Festival una passeggiata tra storia, fede e tradizione alla scoperta della focaccia

In occasione del Fugassa Festival, in programma al Porto Antico di Genova il 26 e 27 settembre, il Museo Diocesano propone una speciale passeggiata culturale dedicata alla storia della focaccia e al significato del pane nella tradizione genovese. L’iniziativa si inserisce nel programma della manifestazione promossa con il patrocinio del Comune di Genova e realizzata grazie alla collaborazione tra Regione Liguria, Camera di Commercio e associazioni di categoria, con l’obiettivo di valorizzare la focaccia genovese e l’arte bianca. Il percorso prenderà il via dal Porto Antico e attraverserà i carruggi del centro storico, tra antichi toponimi, luoghi legati alle attività commerciali e testimonianze della cultura alimentare cittadina. La visita farà tappa alla Basilica delle Vigne, dove è conservato un documento notarile che attesta l’esistenza di un contratto per l’utilizzo del forno della basilica, offrendo uno sguardo sulle tradizioni produttive della Genova medievale. L’itinerario si concluderà al Museo Diocesano, dove il pane verrà raccontato attraverso le opere delle collezioni museali non solo come alimento identitario della cultura ligure, ma anche nel suo profondo significato religioso ed eucaristico. Le passeggiate sono in programma sabato 26 settembre alle ore 16 e 18 e domenica 27 settembre alle ore 10 e 15. A tutti i partecipanti sarà consegnato un voucher per una degustazione gratuita negli stand del Fugassa Festival. I biglietti sono acquistabili online attraverso i canali del Museo Diocesano.

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