Parlamento Ue: sicurezza, difesa e investimenti restano la priorità. Muresan, “servono strumenti adeguati”

(Strasburgo) Alla vigilia del Discorso sullo stato dell’Unione, il Parlamento europeo mette in fila le sue priorità in attesa di ascoltare le parole della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Sicurezza, difesa e competitività sono in cima alla lista, ma senza un bilancio adeguato rischiano di rimanere obiettivi irrealizzabili. È questo l’avvertimento dei negoziatori dell’emiciclo sul prossimo Quadro finanziario pluriennale, Siegfried Mureșan e Carla Tavares. “Se ci aspettiamo che l’Europa faccia di più dobbiamo fornirle gli strumenti adeguati, a cominciare dal bilancio dell’Unione”, affermano. La proposta della Commissione per il 2028-2034 vale l’1,15% del reddito nazionale lordo degli Stati membri, contro l’1,14% del bilancio attuale. Cifre insufficienti per il Parlamento, che da tempo insiste per chiedere un aumento del 10% evitando che le nuove priorità siano finanziate a danno di coesione e Politica agricola comune. L’urgenza degli investimenti emerge anche dalle parole del vicepresidente del Parlamento, Roberts Zīle: “Nei Paesi baltici non vogliamo più chiamarla guerra ibrida: è troppo tardi, è una guerra reale”. Quindi un riferimento al piano per la mobilità militare: “Il tempo stringe. Almeno gli ostacoli meno costosi devono essere rimossi al più presto, rinunciando a una parte di sovranità nel nome dell’interesse comune”. Netto anche il giudizio di Petras Auštrevičius, che parlando dell’abbattimento in Lituania di un drone proveniente dalla Bielorussia e carico di esplosivo afferma: “Non esiste una soluzione nazionale alla sicurezza e alla difesa europea. Quel tempo è finito”.

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