Parlamento Ue: gli eurodeputati sostengono il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

(Strasburgo) Il Parlamento europeo ha adottato oggi la sua posizione sull’estensione del Cbam (Carbon Border Adjustment Mechanism) e sull’istituzione di un fondo a sostegno della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Con 464 voti favorevoli, 50 contrari e 159 astensioni, i deputati hanno sostenuto la proposta della Commissione di estendere l’ambito di applicazione del meccanismo Ue per applicare un prezzo sulle emissioni di carbonio incorporate nei beni importati da Paesi extra-comunitari oltre le materie prime di base a un ampio elenco di prodotti a valle – prodotti finiti in acciaio e alluminio come elementi di fissaggio, fili metallici, molle e articoli per la casa – estendendolo ulteriormente rispetto a quanto proposto dalla Commissione. Chiedono inoltre l’introduzione di un’esenzione per i flussi di energia elettrica provenienti da Paesi extra-Ue utilizzati dai gestori delle reti per mantenere la stabilità della rete. Il relatore sull’estensione del meccanismo Cbam, Mohammed Chahim (Paesi Bassi), ha dichiarato: “Questo compromesso rende il meccanismo più forte, equo e resiliente. Abbiamo colmato importanti lacune, rafforzato l’applicazione delle norme contro l’elusione ed esteso l’ambito di applicazione del meccanismo nei settori in cui è più importante. È un pacchetto equilibrato che protegge l’industria europea nel processo di decarbonizzazione, salvaguardando al contempo l’integrità ambientale del meccanismo”. Il relatore sul fondo temporaneo per la decarbonizzazione, Pascal Canfin (Francia), ha detto: “Oggi abbiamo compiuto un importante passo avanti per rendere l’Europa un luogo sicuro per gli investimenti nella decarbonizzazione. Stiamo ampliando la copertura dei prodotti per rafforzare la parità di condizioni e introducendo norme più rigorose contro l’elusione, in particolare per contrastare lo spostamento delle risorse dalla Cina”. Il Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con gli Stati membri dell’Ue.

Sempre oggi il Parlamento europeo ha votato su due proposte distinte volte a sostenere la stabilità del mercato nei sistemi europei di scambio di quote di emissione Ets1 e Ets2.

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