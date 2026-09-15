Migranti: da inizio anno sbarcate 21.393 persone sulle nostre coste. Quasi 127mila persone accolte in tutta Italia

Sono finora 21.393 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 48.730 mentre nel 2024 furono 44.676. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina. Il totale delle persone arrivate via mare in Italia nella prima metà di settembre è pari a 1.831. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 8.315, mentre nel 2024 furono 7.685.

Dei quasi 21.400 migranti sbarcati in Italia nel 2026, 5.424 sono di nazionalità bangladese (25,3%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Somalia (2.540, 11,9%), Algeria (2.472, 11,6%), Sudan (1.670, 7,8%), Pakistan (1.467, 6,9%), Eritrea (1.422, 6,6%), Egitto (1.352, 6,4%), Tunisia (1.137, 5,3%), Mali (425, 2%), Nigeria (354, 1,7%), Costa d’Avorio (305, 1,4%), Etiopia (303, 1,4%), Iran (301, 1,4%), Sud Sudan (252, 1,2%), Guinea (252, 1,2%) a cui si aggiungono 1.717 persone (8%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

Per quanto riguarda la presenza di migranti in accoglienza, i dati diffusi parlano di 126.768 persone su tutto il territorio nazionale di cui 86.558 nei centri di accoglienza, 466 negli hot spot (387 in Sicilia e 79 in Calabria) e 39.558 nei centri Sai. La Regione con la più alta percentuale di migranti accolti è la Lombardia (13%, in totale 15.921 persone), seguita da Lazio ed Emilia Romagna (9%), Sicilia, Piemonte e Campania (8%).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /