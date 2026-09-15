Lavoro: Confcooperative e Cisl Lombardia, per salvare aziende in crisi la soluzione nel modello dei “workers buyout”

“Offrire al mondo sindacale il modello del ‘workers buyout’ cooperativi come soluzione concreta per risollevare le aziende in crisi e come alternativa valida e virtuosa rispetto ai percorsi tradizionali”. Pierpaolo Baroni, responsabile nazionale di Confcooperative per lo sviluppo dei workers buyout e consigliere d’amministrazione di Cfi Cooperazione Finanza Impresa, sintetizza così l’incontro tra Confcooperative Lombardia e Cisl Lombardia dedicato ai “workers buyout”(Wbo), acquisizioni di aziende a rischio chiusura da parte di cooperative costituite dai dipendenti che ne rilevano l’attività.

In Lombardia è uno strumento ancora poco sfruttato: su 332 casi a livello nazionale, solo 17 sono stati realizzati in territorio lombardo. Dice Enrico De Corso, direttore di Confcooperative Lombardia: “Quello di oggi è un primo passo concreto per una collaborazione a difesa del lavoro e dell’imprenditorialità lombarda che mette in luce le potenzialità reali del Wbo e delle sue ricadute nel settore aziendale regionale. Un modello di rigenerazione aziendale di valore, che permette ai territori di mantenere l’indipendenza economica e che mette al centro i lavoratori e il loro protagonismo nel lavoro”.

Nato sull’impianto legislativo della Legge Marcora 49/1985, il modello “workers buyout” cooperativo consente ai lavoratori di un’impresa di rilevarne la proprietà trasformandola in cooperativa.

Un esempio di successo è Patrolline Group, azienda comasca attiva nella produzione di antifurti per l’automotive rilevata nel 2015 da un gruppo di dipendenti che la trasformarono in impresa cooperativa scongiurandone il fallimento.

Il commento di Cisl Lombardia è affidato al segretario regionale Enzo Mesagna: “Questo incontro è importante per due motivi: il primo è la necessità, per i sindacalisti che operano nelle imprese, di conoscere le potenzialità del workers buyout, strumento di politica attiva utile non solo per la tutela dei posti di lavoro e quindi dei livelli occupazionali, ma anche per la tenuta generale del tessuto produttivo su base territoriale. In secondo luogo riteniamo fondamentale proseguire nel processo di sensibilizzazione sul valore della partecipazione dei lavoratori nella vita delle imprese”.

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