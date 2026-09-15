Italiani nel mondo: Mei, inaugurata la nuova tappa internazionale in Colombia

Si è svolta ieri a Bogotà l’inaugurazione del “Mei Experience Cube”, l’esperienza multimediale immersiva ideata dal Mei per raccontare, attraverso immagini, testimonianze e contenuti audiovisivi, le storie dell’emigrazione italiana nei diversi Paesi del mondo. L’installazione sarà visibile fino al 13 ottobre 2026 presso l’Istituto italiano di cultura di Bogotá. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del presidente della Fondazione Mei, Paolo Masini, dell’ambasciatore Giancarlo Maria Curcio, della seconda segretaria e reggente Iic, Marina Zappettini, e del capo della Cancelleria consolare, Paola Orsini. L’evento è stato ospitato dall’IIC, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, il Comitato degli Italiani all’estero in Colombia e con il patrocinio dell’Istituto italo-latino americano. A sottolineare il valore del progetto e l’importanza del legame con le comunità italiane all’estero è stato anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, che nel messaggio inviato per l’inaugurazione ha ringraziato il Museo nazionale dell’emigrazione italiana, il presidente della Fondazione Mei e tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto: il Mei Experience Cube “rende viva la memoria della nostra emigrazione e, attraverso un linguaggio innovativo, la trasforma in un patrimonio condiviso”. “La storia dell’emigrazione italiana è parte integrante della storia dell’Italia. Questa mostra, per la quale ringraziamo il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana di Genova, rende onore ai milioni di italiani che hanno portato nel mondo la propria cultura, il proprio lavoro, i propri valori e, al tempo stesso, hanno arricchito la propria identità attraverso l’incontro con altre comunità”, ha sottolineato Curcio: “Ricordiamo, in particolare, con questa mostra i tanti connazionali che sono venuti nel tempo in questo Paese contribuendo al suo sviluppo e che, integrandosi pienamente nella società locale, rappresentano una storia viva che continuano a unire l’Italia al mondo”. “La calorosa accoglienza ricevuta a Bogotà e il grande apprezzamento per il nostro lavoro ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Il Mei Experience Cube, insieme al Civico delle radici, stanno riportando in maniera innovativa la storia della nostra emigrazione nel mondo” ha detto dichiarato Paolo Masini, presidente della Fondazione Mei. Il percorso ripercorre la storia dell’emigrazione italiana in Colombia, attraverso contributi e testimonianze che restituiscono la varietà di esperienze, professionalità e percorsi che hanno caratterizzato la presenza italiana nel Paese. Ad oggi sono 11.634 gli italiani residenti in Colombia come scrive il “Rapporto Italiani nel mondo”.

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