Inizio anno scolastico: mons. Nerbini (Prato) agli studenti, “sia una bellissima avventura umana ed intellettuale ricca di frutti”

“A volte siamo più portati a considerare il sacrificio e la fatica che esso comporta piuttosto che l’opportunità che offre. Eppure lo studio anche scolastico, a tutte le età, rappresenta una grande, insostituibile risorsa che ci aiuta a prendere consapevolezza di chi siamo, del valore della nostra vita, delle nostre caratteristiche e peculiarità, del posto che siamo chiamati ad occupare nel mondo, della nostra vocazione in senso più alto”. Nel giorno dell’apertura della scuola in Toscana, il vescovo Giovanni Nerbini scrive un messaggio di augurio e incoraggiamento indirizzato “a tutti gli scolari e gli studenti della diocesi di Prato”. “In più lo studio offrendoci conoscenze umane, scientifiche e tecniche ci permette di portare il nostro contributo unico, originale per la crescita dell’umanità intera”, osserva il presule.

In questo periodo, ricorda, “Rai Storia sta riproponendo la vita e l’opera di Maria Skłodowska Curie insignita del premio Nobel per la fisica nel 1903 e per la chimica nel 1911. In un tempo nel quale nel suo paese, la Polonia, alle donne era impedito di accedere agli studi superiori ella prese sul serio le sue risorse intellettuali e si trasferì a Parigi per poterlo fare fino a diventare la prima donna che ebbe il privilegio di insegnare alla Sorbona. Le applicazioni delle sue scoperte in campo medico hanno portato alla salvezza di un numero straordinario ed incalcolabile di persone”. Offrendo questo modello il vescovo augura: “Che la vostra avventura scolastica non sia un rassegnato e sofferto cammino per giungere ad un diploma scolastico ma una bellissima avventura umana ed intellettuale ricca di frutti”.

Mons. Nerbini conclude assicurando che nella messa odierna chiederà al Signore di dare agli studenti “forza, entusiasmo e coraggio per coltivare un sogno di vera e completa realizzazione”.

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