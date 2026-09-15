Inizio anno scolastico: mons. Migliavacca (Arezzo), “scoprire nuove cose è un modo di costruire il proprio futuro”

“Inizia la scuola. Un tempo che chiede impegno, intelligenza e passione, ma è anche un tempo affascinante perché lo scoprire cose nuove è importante per la vita, è un modo di costruire il proprio futuro”. Lo dice il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Andrea Migliavacca, in un messaggio agli studenti per l’inizio dell’anno scolastico, oggi in Toscana. Nella scuola, prosegue il presule, nel videomessaggio postato su Facebook, “si vivono relazioni, incontri, amicizie, progetti”.

Mons. Migliavacca, sottolineando anche di aver piacere di andare a trovare i ragazzi in classe, augura a ragazze e ragazzi “buon anno”: “Vi penso, vi accompagno e conto anche su di voi perché l’impegno della scuola vi farà crescere buoni cittadini e persone formate”.

Nel messaggio il vescovo allarga lo sguardo a tutto il mondo scolastico: “Auguro buon anno a tutta la scuola, al personale scolastico, ai dirigenti, al corpo docente e al corpo ausiliare che rende possibile la vita nella scuola”. Infine, un pensiero alle famiglie: “Ogni famiglia è coinvolta nell’avventura scolastica dei propri figli”, conclude il presule.

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