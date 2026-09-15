Inizio anno scolastico: mons. Alberti (Oppido), “crescere nel desiderio del sapere, di imparare e insegnare, nella pazienza del condividere”

“Alla conclusione di ogni anno scolastico, di ogni percorso accademico, si diventa migliori, si cresce non solo in conoscenza e si incrementa non solo l’apprendimento, ma si matura come persone, si risponde meglio alla propria vocazione umana. Ho visto con sorpresa che in più di qualche scuola, verso la fine del percorso di studio, c’è il così chiamato ‘orientamento vocazionale’. È il segno di una attenzione verso le scelte presenti, che costruiscono e determinano il futuro dei ragazzi e dei giovani”. Lo scrive in un messaggio il vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, mons. Giuseppe Alberti all’inizio dell’anno scolastico. “Condivido con voi – scrive il presule – il valore alto del percorso educativo che state per riprendere in questo nuovo anno. Tanti ragazzi e giovani nel mondo vorrebbero avere una istruzione adeguata – sarebbe un loro diritto – ma spesso situazioni congiunturali come la povertà, la lontananza geografica, le situazioni di conflitto non permettono loro di ricevere questa formazione basica fondamentale. Noi ci sentiamo veramente fortunati perché abbiamo libero accesso alla scuola e a tante altre opportunità educative. Non possiamo, quindi, sprecarle perché dono prezioso e non scontato per nessuno”. Mons. Alberti conclude il suo augurio “mutuando” le parole del Papa: “Educare è un compito d’amore che si tramanda di generazione in generazione”. È una “intuizione – scrive il vescovo – “molto bella che potrebbe accompagnare tutti, piccoli e grandi: se ci mettiamo un pizzico d’amore in ogni impegno personale, in ogni sforzo di studio, in ogni momento accademico, nelle fatiche e nei bei risultati, nella difficoltà e nella gioia di collaborare con altri, siate certi che sarà il migliore ingrediente per preparare il vostro domani. Le alleanze educative, dove ci sono, favoriranno un contesto pedagogico fecondo e gravido di futuro”. Da qui l’invito e l’augurio “perché cresciate nel desiderio del sapere, di imparare e di insegnare, nella pazienza del condividere, nella capacità di camminare ogni giorno verso quella maturità umana e culturale che è la missione e la vera meta di ogni esperienza scolastica”.

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