Inizio anno scolastico: Gulino (Psicologi Toscana), “ripartire dall’ascolto, non soltanto dagli obiettivi”

“Il ritorno a scuola non è uguale per tutti. Bambine, bambini, ragazze e ragazzi rientrano in classe portando con sé esperienze, emozioni e aspettative differenti. Per questo la ripartenza non può esaurirsi negli obiettivi didattici, ma deve lasciare spazio all’ascolto, alla curiosità dell’incontro e alla costruzione delle relazioni. Prima ancora di essere alunni e studenti, i ragazzi sono persone: riconoscere come stanno è una condizione essenziale per accompagnarli anche nell’apprendimento”. A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, nel giorno della riapertura delle scuole toscane.

“Per alcuni tornare sui banchi significa ritrovare amici e insegnanti, per altri affrontare una nuova scuola, una nuova classe o uno dei passaggi importanti della crescita. Altri ancora rientrano portando con sé inquietudini e fragilità che non sempre riescono a esprimere. Agli adulti spetta saper osservare e ascoltare, cogliendo anche ciò che può emergere attraverso un silenzio, un cambiamento, una richiesta non esplicita”, chiarisce Gulino.

“Anche ricostruire il gruppo classe richiede tempo e attenzione. La classe è una piccola comunità e la qualità delle relazioni tra coetanei e con gli insegnanti incide sul benessere e sulla capacità di apprendere”, osserva.

“La psicologia non può entrare nella scuola quando il disagio è già diventato evidente. Prevenire significa esserci prima”. In questa prospettiva “AscoltaMI, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, rappresenta una prima importante iniziativa nazionale”, conclude Gulino.

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