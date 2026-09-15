Chiese di Calabria: vescovi, in assemblea “attenzione alla formazione sacerdotale”

“Grande attenzione” alla formazione sacerdotale, “sempre più orientata all’evangelizzazione e alla missione”. Lo scrivono i vescovi calabresi nel comunicato finale dei lavori dell’assemblea della Conferenza episcopale regionale tenutasi nei giorni scorsi a Catanzaro sotto la presidenza di mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, evidenziando il lavoro in corso sul nuovo Progetto Formativo, presentato da mons. Giuseppe Rega, vescovo di San Marco Argentano-Scalea e la relazione sull’Anno propedeutico offerta da don Giuseppe Fazio. In apertura dei lavori don Mario Spinocchio, rettore del Seminario Regionale, ha presentato il nuovo anno formativo 2026-2027, mentre don Antonio Russo, economo, ha rendicontato sulla situazione economica del Seminario Regionale. Ampio spazio è stato dedicato al mondo giovanile: i vescovi hanno approfondito il progetto governativo “Spazi dedicati allo sport in ambito oratoriale”, riaffermando “l’oratorio e lo sport come strumenti educativi decisivi contro dispersione e disagio” e riflettendo sulla “necessità del recupero di luoghi ecclesiali di raduno dei giovani”. Contestualmente, la Cec ha avviato il percorso preparatorio in vista della Gmg (Giornata mondiale della gioventù) di Seoul 2027. I vescovi hanno inoltre auspicato che il lavoro delle Commissioni regionali “esprima sempre più uno stile di collaborazione e sinodalità”. Tra i momenti di incontro e confronto quello con la rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli, che ha illustrato l’opera dell’Università in favore dell’educazione dei giovani e ha espresso la volontà di consolidare la collaborazione tra l’Ateneo dei cattolici italiani e la Chiesa di Calabria su temi di ricerca, formazione e cultura. La Rettrice era accompagnata dal nuovo direttore generale, Carlo Maria Gallucci, di origine cosentina. I vescovi hanno espresso l’auspicio che qualche progetto dell’Università Cattolica possa presto realizzarsi proprio in Calabria. Sono seguiti gli incontri con Unitalsi Regionale, cui i vescovi hanno rinnovato sostegno, e con il Forum delle Associazioni Familiari, con particolare attenzione ai temi di natalità, aree interne e alla “preoccupante legge sul suicidio assistito”. Nel comunicato conclusivo la Cec annuncia la nomina di don Giuseppe Scigliano a padre spirituale del Seminario Regionale e ringrazia mons. Francesco Oliva, vescovo emerito di Locri-Gerace per il lavoro svolto nel Servizio regionale Tutela minori e nell’Osservatorio giuridico. Nuovo vescovo delegato per entrambi gli organismi sarà il successore, mons. Cesare Di Pietro.

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