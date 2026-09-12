Vincenziani: Gruppi di volontariato Marche, il 19 e 20 settembre due giornate di formazione spirituale

I Gruppi di volontariato vincenziano (Gvv) delle Marche il 19 e il 20 settembre, dedicheranno due giornate alla formazione spirituale. Cuore della due giorni sarà la visita del vescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio che presenzierà una solenne celebrazione eucaristica sabato 19 settembre alle 18. Questi gruppi di volontari, ispirandosi al carisma di san Vincenzo de’ Paoli e di santa Luisa de Marillac, vivono la fede attraverso il servizio concreto alle persone che si trovano in situazioni di fragilità, solitudine e difficoltà. I Gruppi di volontariato vincenziano delle Marche operano attraverso diverse realtà locali, mettendo a disposizione tempo, competenze e disponibilità per rispondere alle necessità che emergono nelle comunità. Il loro servizio nasce dalla convinzione che la carità “non sia semplicemente un gesto di assistenza, ma un incontro con l’altro e, attraverso l’altro, un modo concreto di vivere il Vangelo”. Al centro dell’incontro il tema “I vizi e le virtù del volontario vincenziano”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /