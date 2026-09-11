Svezia: domenica di voto. Fari puntati sulle destre estreme. Justitia et pax, appello ai cattolici su vita e libertà educativa

Svedesi alle urne, domenica 13 settembre per il rinnovo del parlamento. A contendersi gli scranni del Rinksdag e quindi la guida del Paese, i socialdemocratici di Magdalena Andersson, oggi all’opposizione, l’estrema destra dei Democratici svedesi di Jimmie Åkesson e i moderati dell’attuale primo ministro Ulf Kristersson. Gli ultimi sondaggi hanno visto Andersson perdere vantaggio sui partiti di centrodestra e i Democratici svedesi (nazionalisti di destra). E se la vittoria potrebbe essere ancora socialdemocratica, il piccolissimo margine di vantaggio renderebbe difficile la formazione di una coalizione perché i tre partiti hanno profonde incompatibilità e distanze politiche. Emerge il quadro di un Paese nettamente spaccato in una vigilia di voto segnata dalla grave aggressione ai danni di un militante politico ventenne, un attivista dei Socialdemocratici che è stato brutalmente assalito e ferito mentre effettuava un classico giro di “porta a porta” elettorale nel comune di Bromölla. L’attenzione verso Stoccolma è alta: dopo l’esito della Sassonia-Anhalt con quel 43,8% di consensi ottenuto dall’Afd, le elezioni svedesi sono un nuovo test sull’ascesa delle destre. E se il partito di destra radicale (oggi nei sondaggi, secondo partito del Paese al 17,7%) dovesse effettivamente portare a casa quel risultato, ha già anticipato di voler avere sedie importanti nel futuro governo. Sono stati però l’unico partito a non rispondere a un sondaggio condotto dalla Chiesa luterana su temi di politica estera, rapporti con Israele, produzione di armi e rispetto del diritto internazionale. Ad aprile, la Commissione svedese di Justitia et pax aveva pubblicato un Appello per orientare i cattolici nella scelta di voto e invitava a valutare i candidati in base al loro posizionamento su temi sociali ed etici centrali come la tutela della vita (aborto ed eutanasia) e la libertà educativa delle famiglie.

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