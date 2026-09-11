Diocesi: Napoli, con l’inaugurazione di “Metamorfosi – Ciò che resta diventa musica” si amplia il percorso del Mudd

(Foto diocesi di Napoli ramo Ets)

Sarà la chiesa di Donnaregina nuova a ospitare l’inaugurazione di “Metamorfosi – Ciò che resta diventa musica”, la mostra diffusa che segna la riapertura al pubblico del complesso di Donnaregina e amplia il percorso del Mudd (Museo diocesano diffuso) voluto dall’arcidiocesi di Napoli e dall’arcivescovo, card. Mimmo Battaglia. L’evento inaugurale è previsto per giovedì 17 settembre, alle ore 18.30, in Largo Donnaregina a Napoli. La mostra nasce dal progetto ideato dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e che, a Napoli, prende forma in un percorso espositivo a cura di Maria Savarese e Marina Gargiulo. È realizzata nell’ambito del Progetto XXI della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, in collaborazione con la Fondazione Napoli C’entro Ets, nel quadro dell’intervento “Museo Madre” – Programmazione Fsc 2021-2027 della Regione Campania.

All’inaugurazione intervengono il card. Battaglia, l’assessore regionale alla Cultura Ninni Cutaia, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti Arnoldo Mosca Mondadori e la presidente della “Fondazione Donnaregina-Madre” Angela Tecce; modera Vincenzo Porzio, drettore della Fondazione Napoli C’entro. La serata proseguirà con un momento musicale a cura del’Orchestra Tornaccantà, con gli strumenti nati nei laboratori di Secondigliano risuoneranno negli spazi del complesso. Al termine del momento inaugurale, sarà possibile scoprire gratuitamente il complesso di Donnaregina, accompagnati dal racconto dei giovani della Cooperativa La Sorte, protagonisti delle attività di accoglienza e della narrazione del Mudd.

Dal 18 settembre le chiese di Donnaregina Nuova e Donnaregina Vecchia tornano visitabili gratuitamente tutti i giorni, dalle 10 alle 17. L’iniziativa costruisce un ponte tra antico e contemporaneo, attraversando alcune delle chiese del Mudd e del Rione Sanità: in ogni tappa, opere e installazioni entreranno in dialogo con l’identità dei luoghi per raccontare, attraverso linguaggi diversi, storie di migrazione, marginalità e rinascita.