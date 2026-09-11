Diocesi: Milano, domenica la presentazione del progetto “Il cammino dei monaci si fa in 4”

Sarà presentato domenica 13 settembre, alle 18.30 a Nocetum, Milano, il progetto “Il cammino dei Monaci si fa in 4” promosso da Associazione Nocetum odv e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso unico Cultura 2026. Quattro tappe, 65 chilometri e il sostegno di una rete di oltre 40 tra enti, pubblici, privati e del terzo settore. Obiettivo: consolidare il vammino come percorso culturale unitario, rendendolo più riconoscibile, accessibile e attrezzato per chi sceglie di percorrerlo a piedi. Tra le azioni previste ci sono la realizzazione delle tracce Gpx, la mappatura delle strutture dove pernottare, l’individuazione di punti informativi e luoghi dove timbrare la Credenziale del Cammino, oltre alla posa di una segnaletica leggera lungo il percorso. I nuovi strumenti saranno sperimentati sul campo attraverso quattro camminate, una per ogni tappa, in programma tra ottobre e novembre 2026, con il coinvolgimento diretto di cittadini, associazioni e comunità locali.

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