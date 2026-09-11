Chiesa Marchigiana: come cambiano i confini e ne denominazione delle diocesi di Camerino-San Severino Marche e Fabriano-Matelica

A conclusione di un “cammino di discernimento” promosso dalla Conferenza Episcopale Marchigiana, condiviso con i Consigli Presbiterali e i Collegi dei Consultori delle diocesi di Camerino-San Severino Marche e Fabriano-Matelica, e sviluppato attraverso “un costante dialogo” con la Nunziatura Apostolica in Italia e il Dicastero per i Vescovi, è stato emanato il decreto con il quale il medesimo Dicastero, con l’approvazione di Papa Leone XIV, ha disposto una nuova configurazione delle circoscrizioni ecclesiastiche delle due diocesi affidate a mons. Francesco Massara in persona Episcopi. Il provvedimento adotta quale criterio ordinatore “la corrispondenza dei confini diocesani con quelli delle Province civili di Ancona e Macerata, rideterminando conseguentemente sia l’estensione territoriale sia la denominazione delle due Chiese particolari”, scrive il settimanale “L’Azione” della diocesi di Fabriano Matelica spiegando che inforza del Decreto, le parrocchie di Santa Maria in Matelica (Concattedrale), Santa Teresa in Matelica, Regina Pacis in Matelica, Santa Maria delle Grazie in Braccano di Matelica e San Giovanni Battista in Colferraio di Matelica vengono aggregate alla diocesi di Camerino-San Severino Marche. La circoscrizione ecclesiastica assumerà la nuova denominazione di diocesi di Camerino-San Severino Marche-Matelica. Contestualmente, alla Diocesi di Fabriano vengono aggregate le parrocchie di San Lorenzo in Avacelli di Arcevia, San Lorenzo in Castellaro di Serra San Quirico, San Lorenzo in Mergo, San Pietro Apostolo in Sasso di Serra San Quirico, San Quirico in Serra San Quirico e Santa Maria del Mercato in Serra San Quirico. La circoscrizione ecclesiastica assumerà la denominazione di diocesi di Fabriano. La nuova configurazione territoriale recepisce “il criterio della coincidenza” tra i confini delle Diocesi e quelli delle Province civili: il territorio del Comune di Matelica, appartenente alla Provincia di Macerata, viene incorporato nella diocesi di Camerino-San Severino Marche-Matelica, mentre i territori dei Comuni di Serra San Quirico e Mergo, appartenenti alla Provincia di Ancona, vengono incorporati nella diocesi di Fabriano.

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