Leone XIV: Maria “offre una serena prospettiva agli uomini moderni, spesso sballottati tra angoscia e speranza”

“Vi concediamo con gioia, in questa importante occasione, il privilegio di salutare e benedire nel mostro nome il pastore di San Marco Argentano-Scalea e l’intero corpo dei fedeli cristiani e delle autorità pubbliche, per intercessione della Madre di Cristo assunta in cielo, che offre una serena prospettiva agli uomini moderni, spesso sballottati tra angoscia e speranza, e che non cessa mai di intercedere con amore materno”. Così Papa Leone XIV si rivolge al card. Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento, nominato lo scorso 18 luglio suo Inviato speciale alle celebrazioni del VII centenario dell’arrivo a Praia a Mare (diocesi di San Marco Argentano-Scalea, Cosenza in Calabria) della primitiva effige della “Tutta Santa Madre di Dio” che si terranno presso il santuario diocesano “Santa Maria della Grotta” nei giorni 14 e 15 agosto prossimi.

Nella missiva, il Santo Padre ricorda che “celebrando il mistero di Cristo, la Chiesa commemora la Beata Vergine Maria, intimamente legata al Figlio, ricordando la donna nuova che, in vista della morte di Cristo, fu redenta in modo più sublime fin dal suo concepimento; la madre che, per opera dello Spirito Santo, diede alla luce il Figlio verginalmente; la discepola che custodiva diligentemente nel suo cuore le parole del Maestro; e la compagna del Redentore, generosamente dedita all’opera del Figlio per divino consiglio”. “E riconosce in lei – prosegue il Papa – anche un membro supremo e unico, adornato di ogni abbondanza di virtù, che professa come suo compagno nel cammino di fede e nelle difficoltà della vita, in lei, già posta con il Figlio nel regno celeste, contemplando gioiosamente l’immagine della sua futura gloria nell’Assunzione prefigurata in cielo, dove la Vergine Madre di Dio è primizia e immagine della Chiesa e segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino”.

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